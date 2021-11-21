Де дивитись гонку Формули-1. Усі трансляції Гран-прі Катару

Усі трансляції Гран-прі Катару. Формула-1 21 листопада / Фото: Reuters
Протистояння Гамільтона та Ферстаппена продовжиться сьогодні – на автодромі Лусаїл у Досі. Розв'язка сезону вже близько – до завершення чемпіонату залишилося лише три гонки. Розповідаємо, де і коли дивитись гонку Гран-прі Катару.
Початок гонки – о 16:00 за київським часом, завершиться вона має близько 18:00.
Боротьба за титул фактично ведеться між двома гонщиками. Лідирує Макс Ферстаппен з Ред Булл (332.5 очка), у ролі наздоганяючого – семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон з Мерседеса (318.5 очок).
Третій – ще один пілот Мерседеса Валттері Боттас (203 очки).
З першої позиції сьогодні стартує Льюїс Гамільтон. Стартовий порядок гонки Гран-прі Катару:
- Льюїс Гамільтон (Мерседес)
- П'єр Гаслі (Альфа Таурі)
- Фернандо Алонсо (Альпін)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Валтері Боттас (Мерседес)
- Карлос Сайнс (Феррарі)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Юкі Цунода (Альфа Таурі)
- Естебан Окон (Альпін)
- Себастьян Феттель (Астон Мартін)
Де дивитись Гран-прі Катару у Формулі-1:
- Setanta Sports + (Україна)
- трансляція гонки на сервісі OLL.TV (у передплаті)
- DAZN (Іспанія, Японія)
- Canal+ Formula 1
- Eleven Sports 3 (Португалія)
- Sky Sport F1 (Італія, Велика Британія)
- Spark Sports NZ
- V Sport Motor
- C More Streaming (Фінляндія)
- MBC Action
- ViaPlay (Данія, Норвегія, Швеція)
Гран-прі Катару – це 20-й етап чемпіонату Формули-1. Загалом у сезоні-2021 буде 22 етапи.
- Наступний етап, Гран-прі Саудівської Аравії, пройде 3-5 грудня;
- Останній етап сезону, Гран-прі Абу-Дабі, відбудеться 10-12 грудня.
Раніше стали відомі склади всіх команд Формули-1 на майбутній сезон.