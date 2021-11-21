21 листопада 21:45
Дженоа --
Рома --
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Мілан --
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Де дивитись гонку Формули-1. Усі трансляції Гран-прі Катару

Андрій Трофімов
21 листопада, 15:05
Розклад трансляцій гонки Гран-прі Катара у Формулі-1 на ТБ та в інтернеті. Розв'язка битви Макса Ферстаппена та Льюїса Гамільтона за титул чемпіона дедалі ближче!

Усі трансляції Гран-прі Катару. Формула-1 21 листопада / Фото: Reuters

Протистояння Гамільтона та Ферстаппена продовжиться сьогодні – на автодромі Лусаїл у Досі. Розв'язка сезону вже близько – до завершення чемпіонату залишилося лише три гонки. Розповідаємо, де і коли дивитись гонку Гран-прі Катару.

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Початок гонки – о 16:00 за київським часом, завершиться вона має близько 18:00.

Боротьба за титул фактично ведеться між двома гонщиками. Лідирує Макс Ферстаппен з Ред Булл (332.5 очка), у ролі наздоганяючого – семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон з Мерседеса (318.5 очок).

Третій – ще один пілот Мерседеса Валттері Боттас (203 очки).

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Лідери сезону Формули-1

З першої позиції сьогодні стартує Льюїс Гамільтон. Стартовий порядок гонки Гран-прі Катару:

  1. Льюїс Гамільтон (Мерседес)
  2. П'єр Гаслі (Альфа Таурі)
  3. Фернандо Алонсо (Альпін)
  4. Ландо Норріс (Макларен)
  5. Валтері Боттас (Мерседес)
  6. Карлос Сайнс (Феррарі)
  7. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  8. Юкі Цунода (Альфа Таурі)
  9. Естебан Окон (Альпін)
  10. Себастьян Феттель (Астон Мартін)

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Де дивитись Гран-прі Катару у Формулі-1:

  • Setanta Sports + (Україна)
  • трансляція гонки на сервісі OLL.TV (у передплаті)
  • DAZN (Іспанія, Японія)
  • Canal+ Formula 1
  • Eleven Sports 3 (Португалія)
  • Sky Sport F1 (Італія, Велика Британія)
  • Spark Sports NZ
  • V Sport Motor
  • C More Streaming (Фінляндія)
  • MBC Action
  • ViaPlay (Данія, Норвегія, Швеція)

Гран-прі Катару – це 20-й етап чемпіонату Формули-1. Загалом у сезоні-2021 буде 22 етапи.

  • Наступний етап, Гран-прі Саудівської Аравії, пройде 3-5 грудня;
  • Останній етап сезону, Гран-прі Абу-Дабі, відбудеться 10-12 грудня.

Раніше стали відомі склади всіх команд Формули-1 на майбутній сезон.