21 ноября 21:45
Дженоа --
Рома --
21 ноября 14:00
Минай 2
Ингулец 2
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости Формулы-1

Где смотреть гонку Формулы-1. Все трансляции Гран-при Катара

Андрей Трофимов
21 ноября, 15:05
Расписание трансляций гонки Гран-при Катара в Формуле-1 на ТВ и в интернете. Развязка битвы Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за титул чемпиона все ближе!

Все трансляции Гран-при Катара. Формула-1 21 ноября / Фото: Reuters

Противостояние Хэмилтона и Ферстаппена продолжится сегодня – на автодроме Лусаил в Дохе. Развязка сезона уже близко – до завершения чемпионата осталось всего три гонки. Рассказываем, где и когда смотреть гонку Гран-при Катара.

Реклама

Начало гонки – в 16:00 по киевскому времени, завершится она должна около 18:00.

Борьба за титул фактически ведется между двумя гонщиками. Лидирует Макс Ферстаппен из Ред Булл (332.5 очка), в роли догоняющего – семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Мерседеса (318.5 очков).

Третий – еще один пилот Мерседеса Валттери Боттас (203 очка).

Реклама

Лидеры сезона Формулы-1

С первой позиции сегодня стартует Льюис Хэмилтон. Стартовый порядок гонки Гран-при Катара:

  1. Льюис Хэмилтон (Мерседес)
  2. Пьер Гасли (Альфа Таури)
  3. Фернандо Алонсо (Альпин)
  4. Ландо Норрис (Макларен)
  5. Валттери Боттас (Мерседес)
  6. Карлос Сайнс (Феррари)
  7. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  8. Юки Цунода (Альфа Таури)
  9. Эстебан Окон (Альпин)
  10. Себастьян Феттель (Астон Мартин)

Реклама

Где смотреть Гран-при Катара в Формуле-1:

  • Setanta Sports + (Украина)
  • трансляция гонки на сервисе OLL.TV (в подписке)
  • DAZN (Испания, Япония)
  • Canal+ Formula 1
  • Eleven Sports 3 (Португалия)
  • Sky Sport F1 (Италия, Великобритания)
  • Spark Sports NZ
  • V Sport Motor
  • C More Streaming (Финляндия)
  • MBC Action
  • ViaPlay (Дания, Норвегия, Швеция)

Гран-при Катара – это 20-й этап чемпионата Формулы-1. Всего в сезоне-2021 будет 22 этапа.

  • Следующий этап, Гран-при Саудовской Аравии, пройдет 3-5 декабря;
  • Последний этап сезона, Гран-при Абу-Даби, состоится 10-12 декабря.

Ранее стали известны составы всех команд Формулы-1 на будущий сезон.