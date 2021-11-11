Де відбудеться реванш Усик – Джошуа? Відповідь промоутера

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters
Як місце проведення реваншу Усик – Джошуа розглядаються три варіанти.
"Ми плануємо зустрітися з Едді Гірном протягом кількох наступних тижнів, щоб зайнятися реваншем. Розглядаємо три можливі місця проведення бою: Велика Британія, Україна та Близький Схід", – саме у такому порядку назвав претендентів на реванш промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.
"Сподіваюся, що до кінця 2021 року ми зможемо ухвалити остаточне рішення з цього приводу", – додав у коментарі Sky Sports Красюк.
Отже, Красюк підтвердив інформацію про те, що шейхи можуть відбити реванш Усик – Джошуа у Києва.
Нагадаємо, саме на Близькому Сході, в Саудівській Аравії, Ентоні Джошуа провів реванш із Енді Руїсом 2019-го після того, як сенсаційно програв спритному товстунові у Нью-Йорку.
Зауважимо, що букмекери фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон, де 25 вересня, на рингу стадіону "Тоттенгем Готспур", Усик здолав Джошуа одноголосним рішенням суддів.
Але Джошуа згоден провести повторний бій і у Києві.