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Гарі Лінекер пробачив Марадону, але не забув суддю скандального матчу ЧС-1986

Сергій Шаховець
6 жовтня, 12:16
35 років минуло з часу чемпіонату світу 1986 року в Мексиці, але спірні моменти турніру досі розбурхують душу справжніх уболівальників

Гері Лінекер прбачив Марадону за "руку бога" / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-форвард збірної Англії Гарі Лінекер не тримає зла на аргентинського форварда Дієго Марадону за гол, відомий як "рука Бога". Про це він розповів виданню Marca.

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"Звісно, я пробачив Марадону за "руку Бога", але досі не забув суддю. Упевнений, що лінійний арбітр побачив гру рукою. Думаю, він просто злякався", – поділився своїми спогадами з Marca британський форвард.

Нагадаємо, що в чвертьфіналі чемпіонату світу 1986 року Аргентина обіграла Англію з рахунком 2:1. Дублем у матчі відзначився легендарний Дієго Марадона, а в англійців гол на рахунку Гарі Лінекера.

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Мексиканський чемпіонат світу став бенефісом "Золотого хлопчика", який виграв разом зі збірною Аргентини Кубок світу і отримав приз найкращого гравця турніру.

Гарі Лінекер на чемпіонаті світу -1986 став найкращим бомбардиром і отримав "Золоту бутсу". Всього в матчах за збірну Англії Лінекер забив 48 голів. Він третій бомбардир збірної в історії (після Вейна Руні і Боббі Чарльтона).

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Дивіться знаменитий гол Дієго Марадони, відомий як "рука Бога"

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