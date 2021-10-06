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Гари Линекер простил Марадону, но не забыл судью скандального матча ЧМ-1986

Сергей Шаховец
6 октября, 12:16
35 лет прошло со времени чемпионата мира 1986 года в Мексике, а спорные моменты турнира до сих пор будоражат душу истинных болельщиков

Гари Линекер простил Марадону за "руку бога" / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер не держит зла на аргентинского форварда Диего Марадону за гол, известный как "рука Бога". Об этом он рассказал изданию Marca.

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"Конечно, я простил Марадону за "руку Бога", но до сих пор не забыл судью. Уверен, что линейный арбитр увидел игру рукой. Думаю, он просто испугался", – поделился своими воспоминаниями с Marca британский форвард.

Напомним, что в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1. Дублем в матче отличился легендарный Диего Марадона, а у англичан гол на счету Гари Линекера.

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Мексиканский чемпионат мира стал бенефисом "Золотого мальчика", который выиграл вместе со сборной Аргентины Кубок мира и получил приз лучшего игрока турнира.

Гари Линекер на чемпионате мира-1986 стал лучшим бомбардиром и получил "Золотую бутсу". Всего в матчах за сборную Англии Линекер забил 48 голов. Он третий бомбардир сборной в истории (после Уэйна Руни и Бобби Чарльтона).

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Смотрите знаменитый гол Диего Марадоны, известный как "рука Бога"

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