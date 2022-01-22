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Ф'юрі завалили на підлогу і чотири рази врізали по ребрах (відео)

Андрій Трофімов
22 січня, 18:03
Потенційний суперник Олександра Усика у битві за звання абсолютного чемпіона світу в хевівійті піддає себе моторошним випробуванням на тренуваннях

Ф'юрі б'ють - а йому і не боляче / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки не зрозуміло, коли відбудеться бій Усик – Ф'юрі – навесні чи наприкінці року. І чи відбудеться взагалі. Як би там не було, а до наступного поєдинку Циганський король готується, демонструючи вражаюче уміння витримувати вбивчі удари суперника.

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Під час тренувального збору в англійському Моркамі величезного Ф'юрі завалили на підлогу рингу – при цьому його спаринг-партнер новозеландець Джозеф Паркер взявся зі страшною силою лупити Тайсона по ребрах медболом – важким м'ячем, наповненим піском.

Ф'юрі витримав чотири поспіль удари по ребрах – і оком не моргнув.

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Коли ж спаринг-партнери помінялися місцями, і на підлогу рингу ліг уже Паркер, то Ф'юрі "вимкнув" його одним ударом медболом.

Відео опубліковано на сторінці Ф'юрі в Instagram.

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Дивно, що за такої готовності, Ф'юрі уникає бою з Усиком.

Замість цього Циганський король звинувачує українця у застосуванні стероїдів.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні