22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 45’ Онлайн
Динамо 2
Расинг Унион 0
22 января 19:30 Онлайн
Саутгемптон --
Манчестер Сити --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 16:00 Онлайн
Бернли --
Арсенал --
23 января 16:00 Онлайн
Кристал Пэлас --
Ливерпуль --
23 января 16:30 Онлайн
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 января 17:15 Онлайн
Реал --
Эльче --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 18:30 Онлайн
Герта --
Бавария --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
23 января 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Фьюри завалили на пол и четырежды врезали по ребрам (видео)

Андрей Трофимов
22 января, 18:03
Потенциальный соперник Александра Усика по битве за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте подвергает себя жутким испытаниям на тренировках

Фьюри избивают - а ему хоть бы что / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока не ясно, когда состоится бой Усик – Фьюри – весной или в конце года. И состоится ли вообще. Как бы то ни было, а к следующему своему поединку Цыганский король подходит с впечатляющей "держалкой" – так называют умение боксеров выдерживать убийственные удары соперника.

Реклама

Во время тренировочного сбора в английском Моркаме громадного Фьюри завалили на пол ринга – при этом его спарринг-партнер новозеландец Джозеф Паркер принялся со страшной силой лупить Тайсона по ребрам медболом – тяжеленным мячом, наполненным песком.

Фьюри выдержал четыре кряду удара по ребрам – и глазом не моргнул.

Реклама

Когда же спарринг-партнеры поменялись местами, и на пол ринга лег уже Паркер, то Фьюри вырубил его одним-единственным ударом медболом.

Видео опубликовано на странице Фьюри в Instagram.

Реклама

Странно, что при такой готовности, Фьюри избегает драки с Усиком.

Вместо этого Цыганский король обвиняет украинца в применении стероидов.

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня