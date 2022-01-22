Фьюри завалили на пол и четырежды врезали по ребрам (видео)

Фьюри избивают - а ему хоть бы что / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока не ясно, когда состоится бой Усик – Фьюри – весной или в конце года. И состоится ли вообще. Как бы то ни было, а к следующему своему поединку Цыганский король подходит с впечатляющей "держалкой" – так называют умение боксеров выдерживать убийственные удары соперника.

Реклама

Во время тренировочного сбора в английском Моркаме громадного Фьюри завалили на пол ринга – при этом его спарринг-партнер новозеландец Джозеф Паркер принялся со страшной силой лупить Тайсона по ребрам медболом – тяжеленным мячом, наполненным песком.

Фьюри выдержал четыре кряду удара по ребрам – и глазом не моргнул.

Реклама

Когда же спарринг-партнеры поменялись местами, и на пол ринга лег уже Паркер, то Фьюри вырубил его одним-единственным ударом медболом.

Видео опубликовано на странице Фьюри в Instagram.

Реклама

Странно, что при такой готовности, Фьюри избегает драки с Усиком.

Вместо этого Цыганский король обвиняет украинца в применении стероидов.