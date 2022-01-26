Ф'юрі з Джошуа зачекають. Усик "засмагає" на снігу біля моря

Усик вирішив "позагоряти" на снігу біля моря / Фото: Instagram
Чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик після купання у борщі вирішив "засмагати" на березі моря.
І вибрав для цього не теплі води Індійського океану, а крижану воду Чорного моря. А Ф'юрі з Джошуа зачекають!
У своєму новому відео Олександр у теплому зимовому одязі розлігся на снігу біля моря.
"Просто живу, просто люблю. А за що любиш? Просто так", – пофілософував Усик у своєму Instagram.
"Молода людина, як водичка?" , – запитав Олександра голос за кадром.
"Ой знаєш, братику, мокренька. Гарненька така. Загоряю" , – відповів Усик, зліпивши сніжку.
Підписники оцінили гумор Олександра у своїх коментарях:
- "Головне підібрати правильний крем для засмаги"
- "Красава"
- "Справжній чемпіон у надважкій вазі"
Нагадаємо, що на Хрещення Олександр Усик не побоявся крижаної води і за давніми традиціями викупався в ополонці.
А в Буковелі непереможний чемпіон кинув виклик сніговій гарматі. Але не протримався й десяти секунд.