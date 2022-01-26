Фьюри с Джошуа подождут. Усик "загорает" на снегу у моря

Усик решил "позагорать" на снегу у моря / Фото: Instagram
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после купания в борще, решил "позагорать" на берегу моря.
И выбрал для этого не теплые воды Индийского океана, а ледяную воду Черного моря. А Фьюри с Джошуа подождут!
В своем новом видео Александр в теплой зимней одежде разлегся на снегу у самого моря.
"Просто живу, просто люблю. А за что любишь? Просто так", – пофилософствовал Усик в своем Instagram.
"Молодой человек, как водичка?", – спросил Александра голос за кадром.
"Ой знаешь, братик, мокренькая. Хорошенькая такая. Загораю", – ответил Усик, слепив снежку.
Подписчики оценили юмор Александра в своих комментариях:
- "Главное подобрать правильный крем для загара"
- "Красава"
- "Настоящий чемпион в супертяжелом весе"
Напомним, что на Крещение Александр Усик не побоялся ледяной воды и по давним традициям искупался в проруби.
А в Буковеле непобедимый чемпион бросил вызов снеговой пушке. Но не продержался и десяти секунд.