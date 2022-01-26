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Фьюри с Джошуа подождут. Усик "загорает" на снегу у моря

Сергей Шаховец
26 января, 23:25
Украинский боксер наслаждается отдыхом на берегу моря, пока промоутеры договариваются о следующем мегафайте

Усик решил "позагорать" на снегу у моря / Фото: Instagram

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после купания в борще, решил "позагорать" на берегу моря.

И выбрал для этого не теплые воды Индийского океана, а ледяную воду Черного моря. А Фьюри с Джошуа подождут!

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В своем новом видео Александр в теплой зимней одежде разлегся на снегу у самого моря.

"Просто живу, просто люблю. А за что любишь? Просто так", – пофилософствовал Усик в своем Instagram.

"Молодой человек, как водичка?", – спросил Александра голос за кадром.

"Ой знаешь, братик, мокренькая. Хорошенькая такая. Загораю", – ответил Усик, слепив снежку.

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Подписчики оценили юмор Александра в своих комментариях:

  • "Главное подобрать правильный крем для загара"
  • "Красава"
  • "Настоящий чемпион в супертяжелом весе"

Напомним, что на Крещение Александр Усик не побоялся ледяной воды и по давним традициям искупался в проруби.

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Усик отпраздновал Крещение / Фото: Коллаж: Сегодня

А в Буковеле непобедимый чемпион бросил вызов снеговой пушке. Но не продержался и десяти секунд.

Усика хватило на 10 секунд "боя" / Фото: Коллаж: Сегодня