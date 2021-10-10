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"Ф'юрі та Вайлдер – дві солоденькі булочки для Усика": промоутер українця розніс бій суперважковаговиків

Сергій Шаховець
10 жовтня, 11:38
У неймовірному поєдинку за чемпіонський титул у суперважкій вазі за версією WBC визначився можливий суперник українського боксера в об'єднавчому бою

"Дві солодкі булочки" для Усика / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Перспективи майбутнього опонента Олександра Усика, а також сам поєдинок Ф'юрі – Вайлдер, оцінив промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Красюк.

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На думку фахівця, обидва суперники поступаються українцю за всіма показниками.

"Ми побачили вакханалію. Я з величезним інтересом спостерігав за тим, що відбувається через особисту зацікавленість. Те, що я побачив в рингу – і з одного, і з іншого боку, – це суперкласні новини для Олександра Усика.

Не результат, а саме процес. Що один, що другий – це для Усика солоденькі булочки з корицею.

Я припускав перемогу Вайлдера. Я був практично переконаний у тому, що Вайлдер здобуде перемогу достроково. По-іншому він би і не зміг. І він в якийсь момент навіть наблизився до цього, відправив Ф'юрі в ноудаун.

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Але він був квадратним, він не міг ані рухатися, ані наносити удари. Він втомився на шляху до рингу. Напевно, це пов'язано з набором м'язової маси і нездатністю організму впоратися з цим", – сказав Красюк в ефірі Megogo.

Раніше промоутер українця заявив, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона не буде наступним в кар'єрі Усика. Для початку, Олександру необхідно буде провести бій-реванш з Джошуа.

Об'єднавчого бою поки не буде / Фото: REUTERS

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Нагадаємо, що фантастична сутичка в Лас-Вегасі завершилася перемогою чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером. Британський боксер відправив у нокаут американця в передостанньому 11-му раунді.

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