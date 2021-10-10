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"Фьюри и Уайлдер – две сладенькие булочки для Усика": промоутер украинца разнес бой супертяжеловесов

Сергей Шаховец
10 октября, 11:38
В невероятном поединке за чемпионский титул в супертяжелом весе по версии WBC определился возможный соперник украинского боксера в объединительном бою

"Две сладкие булочки" для Усика / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Перспективы будущего оппонента Александра Усика, а также сам поединок Фьюри – Уайлдер, оценил промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Александр Красюк.

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По мнению специалиста, оба соперника уступают украинцу по всем показателям.

"Мы увидели вакханалию. Я с огромнейшим интересом наблюдал за происходящим из-за личной заинтересованности. То, что я увидел в ринге – и с одной, и с другой стороны – это суперклассные новости для Александра Усика.

Не результат, а именно процесс. Что один, что второй – это для Усика сладенькие булочки с корицей.

Я предполагал победу Уайлдера. Я был практически убежден в том, что Уайлдер одержит победу досрочно. По-другому он бы и не смог. И он в какой-то момент даже приблизился к этому, отправил Фьюри в ноудаун.

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Но он был квадратным, он не мог ни двигаться, ни наносить удары. Он устал по пути в ринг. Наверное, это связано с набором мышечной массы и неспособностью организма справиться с этим", – сказал Красюк в эфире Megogo.

Ранее промоутер украинца заявил, что поединок за звание абсолютного чемпиона не будет следующим в карьере Усика. Для начала, Александру необходимо будет провести бой-реванш с Джошуа.

Объединительного боя пока не будет / Фото: REUTERS

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Напомним, что фантастическая схватка в Лас-Вегасе завершилась победой чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером. Британский боксер отправил в нокаут американца в предпоследнем 11-м раунде.

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