Ф'юрі – готуйся! Усик зробив гучну заяву

Олександр Усик вдячний своїм уболівальникам за підтримку / Фото: Reuters

Але щоб досягти такого успіху необхідно наполегливо працювати і не зупинятися перед труднощами.

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"Я це зроблю, бо я до цього йду. Але потім вважати себе великим – це, на мою думку, не моє. Працюватимемо, добиватимемося результатів. Насправді все, що відбувається з людьми, яких пам'ятають навіть після їхнього відходу... Зрозуміло, що це їхня робота, але їх люди пам'ятають не з якихось причин, не тому, що він лише виграв.

Усик проти Джошуа / Фото: Getty Images

Багато є факторів, які змушують людей пам'ятати про спортсменів, про якихось видатних людей у сфері літератури чи ще десь. Звичайно, цього хочеться, ти робиш це, працюєш. Колись не виходить, ти не повинен у жодному разі здаватися, ти маєш знову йти. Нам іноді залишаєтьсмя крок до того, щоб усе вийшло, а ми розвертаємось і тікаємо", – наводить слова Усика Luckypunchnet.

Усик заявив, що хоче провести реванш на НСК "Олімпійський" в Києві / Фото: Reuters

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня 2022 року. У грудні команди боксерів розпочнуть переговори про місце проведення бою.

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Для того, щоб стати абсолютним чемпіоном Усику, у разі перемоги в реванші над Ей-Джеєм, доведеться зустрітися з Тайсоном Ф'юрі. Ми вже повідомляли, що тепер Циганському королеві нічого не заважає зустрітися з українським боксером.