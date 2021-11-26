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Десна --
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Ворскла --
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Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сіті --
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Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Реал --
Інтер --
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Ювентус --
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Манчестер Юнайтед --
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Ф'юрі – готуйся! Усик зробив гучну заяву

Сергій Шаховець
26 листопада, 22:31
Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO сподівається завоювати ще один пояс, який йому бракує

Олександр Усик вдячний своїм уболівальникам за підтримку / Фото: Reuters

Але щоб досягти такого успіху необхідно наполегливо працювати і не зупинятися перед труднощами.

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"Я це зроблю, бо я до цього йду. Але потім вважати себе великим – це, на мою думку, не моє. Працюватимемо, добиватимемося результатів.

Насправді все, що відбувається з людьми, яких пам'ятають навіть після їхнього відходу... Зрозуміло, що це їхня робота, але їх люди пам'ятають не з якихось причин, не тому, що він лише виграв.

Усик проти Джошуа / Фото: Getty Images

Багато є факторів, які змушують людей пам'ятати про спортсменів, про якихось видатних людей у сфері літератури чи ще десь. Звичайно, цього хочеться, ти робиш це, працюєш. Колись не виходить, ти не повинен у жодному разі здаватися, ти маєш знову йти.

Нам іноді залишаєтьсмя крок до того, щоб усе вийшло, а ми розвертаємось і тікаємо", – наводить слова Усика Luckypunchnet.

Усик заявив, що хоче провести реванш на НСК "Олімпійський" в Києві / Фото: Reuters

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня 2022 року. У грудні команди боксерів розпочнуть переговори про місце проведення бою.

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Для того, щоб стати абсолютним чемпіоном Усику, у разі перемоги в реванші над Ей-Джеєм, доведеться зустрітися з Тайсоном Ф'юрі. Ми вже повідомляли, що тепер Циганському королеві нічого не заважає зустрітися з українським боксером.

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик можуть зійтися на рингу / Фото: Instagram