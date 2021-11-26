Фьюри – готовся! Усик сделал громкое заявление

Александр Усик благодарен своим болельщикам за поддержку / Фото: Reuters

Но чтобы добиться такого успеха необходимо упорно работать и не останавливаться перед трудностями.

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"Я это сделаю, потому что я к этому иду. Но потом считать себя великим – это, мне кажется, не мое. Будем трудиться, добиваться результатов. На самом деле, все, что происходит с людьми, которых помнят даже после их ухода... Понятно, что это их работа, но их люди помнят не по каким-то причинам, не потому, что он только выиграл.

Усик против Джошуа / Фото: Getty Images

Много есть факторов, которые заставляют людей помнить о спортсменах, о каких-то выдающихся людях в сфере литературы или еще где-то. Конечно, этого хочется, ты делаешь это, трудишься. Когда-то не получается, ты не должен ни в коем случае сдаваться, ты должен опять идти. Нам иногда дается шаг до того, чтобы все получилось, а мы разворачиваемся и убегаем", – приводит слова Усика Luckypunchnet.

Усик заявил, что хочет провести реванш на НСК "Олимпийский" в Киеве / Фото: Reuters

Напомним, реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля 2022 года. В декабре команды боксеров приступят к переговорам о месте проведения боя.

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Для того, чтобы стать абсолютным чемпионом Усику, в случае победы в реванше над Эй-Джеем, предстоит встретится с Тайсоном Фьюри. Мы уже сообщали, что теперь Цыганскому королю ничего не мешает встретится с украинским боксером.