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Мариуполь 0
Львов 1
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
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Ингулец --
Шахтер --
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Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
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Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
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Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Шахтер --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Зенит --
Челси --
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Бенфика --
Динамо --
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Фьюри – готовся! Усик сделал громкое заявление

Сергей Шаховец
26 ноября, 22:31
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBО надеется завоевать еще один недостающий пояс

Александр Усик благодарен своим болельщикам за поддержку / Фото: Reuters

Но чтобы добиться такого успеха необходимо упорно работать и не останавливаться перед трудностями.

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"Я это сделаю, потому что я к этому иду. Но потом считать себя великим – это, мне кажется, не мое. Будем трудиться, добиваться результатов.

На самом деле, все, что происходит с людьми, которых помнят даже после их ухода... Понятно, что это их работа, но их люди помнят не по каким-то причинам, не потому, что он только выиграл.

Усик против Джошуа / Фото: Getty Images

Много есть факторов, которые заставляют людей помнить о спортсменах, о каких-то выдающихся людях в сфере литературы или еще где-то. Конечно, этого хочется, ты делаешь это, трудишься. Когда-то не получается, ты не должен ни в коем случае сдаваться, ты должен опять идти.

Нам иногда дается шаг до того, чтобы все получилось, а мы разворачиваемся и убегаем", – приводит слова Усика Luckypunchnet.

Усик заявил, что хочет провести реванш на НСК "Олимпийский" в Киеве / Фото: Reuters

Напомним, реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля 2022 года. В декабре команды боксеров приступят к переговорам о месте проведения боя.

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Для того, чтобы стать абсолютным чемпионом Усику, в случае победы в реванше над Эй-Джеем, предстоит встретится с Тайсоном Фьюри. Мы уже сообщали, что теперь Цыганскому королю ничего не мешает встретится с украинским боксером.

Тайсон Фьюри и Александр Усик могут сойтись на ринге / Фото: Instagram