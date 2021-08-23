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Футбольний матч у Франції зірвано: фанати билися з гравцями через пляшку води

Олександр Трикіша
23 серпня, 09:39
Грандіозним скандалом завершився поєдинок 3-го туру чемпіонату Франції між Ніццою і Марселем. Вболівальники зірвали матч і нападали на футболістів

Заворушення на матчі Ніцца - Марсель / Фото: Reuters

Конфлікт спалахнув після того, як уболівальники кинули пляшкою в гравця Марселя Дімітрі Пайєта, а той кинув її назад на трибуни. Після цього фанати вибігли на поле і накинулися на футболістів.

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Через деякий час уболівальників вдалося забрати з поля, проте Марсель відмовився продовжувати гру.

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Футболісти Ніцци повернулися на поле, а після формального відновлення гри головний арбітр відразу дав фінальний свисток, адже другий учасник матчу так і не з'явився на полі. Тепер Марселю загрожує технічна поразка.

"Суддя був на нашому боці, він підтвердив нам, що безпека не була гарантована. Його рішення полягало в тому, щоб відмовитися від продовження матчу, але Федерація футболу Франції наполягла на продовженні гри. Це неприйнятно для нас", – заявив президент Марселя Пабло Лонгорія після поєдинку.

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