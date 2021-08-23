Футбольний матч у Франції зірвано: фанати билися з гравцями через пляшку води

Заворушення на матчі Ніцца - Марсель / Фото: Reuters

Конфлікт спалахнув після того, як уболівальники кинули пляшкою в гравця Марселя Дімітрі Пайєта, а той кинув її назад на трибуни. Після цього фанати вибігли на поле і накинулися на футболістів.

Читайте також: Підтримка на відстані в 6 тисяч км: за англійський клуб хворіють в однойменному місті з США

Через деякий час уболівальників вдалося забрати з поля, проте Марсель відмовився продовжувати гру.

Читайте також: Футболіст одягнув росіянку, роздягнувшись на трибунах до трусів

Футболісти Ніцци повернулися на поле, а після формального відновлення гри головний арбітр відразу дав фінальний свисток, адже другий учасник матчу так і не з'явився на полі. Тепер Марселю загрожує технічна поразка.