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Футбольный матч во Франции сорван: фанаты дрались с игроками из-за бутылки воды

Александр Трикиша
23 августа, 09:39
Грандиозным скандалом завершился поединок 3-го тура чемпионата Франции между Ниццей и Марселем. Болельщики сорвали матч и нападали на футболистов

Беспорядки на матче Ницца - Марсель / Фото: Reuters

Конфликт вспыхнул после того, как болельщики бросили бутылкой в игрока Марселя Димитри Пайета, а тот швырнул ее обратно на трибуны. После этого фанаты выбежали на поле и набросились на футболистов.

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Спустя некоторое время болельщиков удалось увести с поля, однако Марсель отказался продолжать игру.

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Футболисты Ниццы вернулись на поле, а после формального возобновления игры главный арбитр сразу дал финальный свисток, ведь второй участник матча так и не появился на поле. Теперь марселю грозит техническое поражение.

"Судья был на нашей стороне, он подтвердил нам, что безопасность не была гарантирована. Его решение состояло в том, чтобы отказаться от продолжения матча, но Федерация футбола Франции настояла на продолжении игры. Это неприемлемо для нас", – заявил президент Марселя Пабло Лонгория после поединка.

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