Підтримка на відстані в 6 тисяч км: за англійський клуб вболівають в однойменному місті з США

Скромний клуб Брентфорд вперше вийшов в англійську Прем'єр-лігу і відразу ж розширив географію своїх уболівальників. За команду вболівають навіть за океаном!

За Брентфорд вболівають в США / Фото: The Sun, REUTERS

Брентфорд знайшов нових уболівальників в... Брентфорді. Особливість в тому, що це місто знаходиться в США на відстані від свого тезки в 6715 кілометрів.

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Площа американського Брентфорд з Південної Дакоти становить всього 0,16 квадратних миль (близько 2,5 кв. км), і тут проживає трохи більше 30 сімей.

У день дебютного матчу в Прем'єр-лізі 99 жителів міста зібралися в місцевому пабі, щоб підтримати Брентфорд. І футболісти їх не підвели, здобувши сенсаційну перемогу над лондонським Арсеналом (2:1).

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Вважається, що місто в США було названо на честь свого англійського аналога, оскільки залізничний службовець в Південній Дакоті, що заснував в наслідку містечко, був родом з передмістя Західного Лондона, пише The Sun.