Футболіст збірної України в Instagram пожартував щодо нічийного прокляття

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters, Instagram
П'ять поспіль нічиїх у відборі ЧС-2022, а тепер ще й 1:1 у товарняку з Чехією...
Проте в збірній України не втрачають почуття гумору.
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Центральний захисник "синьо-жовтих" Сергій Кривцов сьогодні опублікував такий пост в Instagram:
"Пятов, Степаненко, Сидорчук, Матвієнко, повертайтеся! Справа не в вас"
Мовляв, що з ними в складі України грала внічию, що без них. Отже, причина нічийного прокляття – в чомусь іншому.
Степаненко відреагував на жарт Кривцова трьома чадіючими від сміху смайликами.
Нагадаємо, що після відбіркових матчів з Казахстаном 2:2 і Францією 1:1 головний тренер збірної України Петраков відпустив з табору команди вісьмох гравців, давши відпочити Пятову, Матвієнку, Степаненку, Сидорчуку, Циганкову, Забарному, Маліновському та Миколенку.
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