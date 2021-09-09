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Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
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Футболист сборной Украины в Instagram пошутил насчет ничейного проклятия

Олег Люлька
9 сентября, 13:11
Защитник "сине-желтых" Сергей Кривцов с юмором отреагировал на продолжение ничейной серии нашей команде в поединке с чехами

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, Instagram

Пять кряду ничьих в отборе ЧМ-2022, а теперь еще и 1:1 в товарняке с Чехией...

Тем не менее в сборной Украины не теряют чувства юмора.

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Центральный защитник "сине-желтых" Сергей Кривцов сегодня опубликовал следующий пост в Instagram:

"Пятов, Степаненко, Сидорчук, Матвиенко, возвращайтесь! Дело не в вас"

Мол, что с ними в составе Украина играла вничью, что без них. Стало быть, причина ничейного проклятия – в чем-то другом.

Степаненко отреагировал на шутку Кривцова тремя угорающими со смеху смайликами.

Напомним, что после отборочных матчей с Казахстаном 2:2 и Францией 1:1 главный тренер сборной Украины Петраков отпустил из лагеря команды восьмерых игроков, дав отдохнуть Пятову, Матвиенко, Степаненко, Сидорчуку, Цыганкову, Забарному, Малиновскому и Миколенко.

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