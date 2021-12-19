Футболіст, який забивав Україні, побив рекорд Мессі

Тадич тепер кращий за Мессі / Фото: Колаж: Сьогодні

Нападник Аякса Душан Тадич побив рекорд форварда Парі Сен-Жермен Ліонеля Мессі за результативними передачами за один календарний рік.

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Серб зробив 37 асистів за 2021 рік. Це на один більше, ніж у Мессі у 2011 році, повідомляє Євроспорт.

Цікаво, що сам Мессі нещодавно побив досягнення Пеле за голами за кар'єру.

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Душану Тадичу 33 роки. В Аяксі з 2018 року. З клубом двічі він виграв чемпіонат Нідерландів. Був визнаний гравцем 2021 року в Аяксі.

За національну збірну провів 82 матчі та забив 18 голів. Один із них у ворота збірної України. 17 листопада 2019 року у відборі на Євро-2020. Тоді команди у Белграді зіграли внічию – 2:2.