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Футболист, который забивал Украине, побил рекорд Месси

Любомир Луканюк
19 декабря, 09:06
Серб Душан Тадич лучший ассистент в мировом футболе, он превзошел достижение семикратного обладателя Золотого мяча, которое держалось десять лет

Тадич теперь лучше Месси / Фото: Коллаж: Сегодня

Нападающий Аякса Душан Тадич побил рекорд форварда Пари Сен-Жермен Лионеля Месси по результативным передачам за один календарный год.

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Серб сделал 37-й ассист за 2021 год. Это на один больше, чем у Месси в 2011 году, сообщает Евроспорт.

Интересно, что сам Месси недавно побил достижение Пеле по голам за карьеру.

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Душану Тадичу 33 года. В Аяксе с 2018 года. С клубом дважды он выигрывал чемпионат Нидерландов. Был признан игроков 2021 года в Аяксе.

За национальную сборную провел 82 матча и забил 18 голов. Один из них в ворота сборной Украины. 17 ноября 2019 в отборе на Евро-2020. Тогда команды в Белграде сыграли вничью – 2:2.