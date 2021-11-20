20 листопада 30’
Ліверпуль 0
Арсенал 0
20 листопада 14:00
Львів 2
Зоря 1
20 листопада 17:00
Шахтар 2
Рух 0
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
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ПСЖ --
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Атлетіко --
Мілан --
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Футбол втратив найкращого друга Мессі

Андрій Трофімов
20 листопада, 19:54
У 33 роки нападник Барселони та збірної Аргентини Серхіо Агуеро змушений повісити бутси на цвях

Серхіо Агуеро / Фото: Reuters

Причиною прощання Агуеро з футболом стали проблеми з серцем – враховуючи їх, продовжувати кар'єру буде небезпечно для життя.

Наступного тижня має відбутися прес-конференція, де аргентинець оголосить про завершення кар'єри.

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Про це повідомляє журналіст Жерар Ромеро у себе в Twitter.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Агуеро різко стало зле під час матчу Барселона – Алавес (1:1). Пізніше стало відомо, що у Серхіо стався напад тахікардії.

Агуеро стало зле на полі / Фото: ESPN

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Спочатку повідомлялося, що Агуеро пропустить три місяці. Але, як бачимо, йому взагалі доведеться попрощатися з футболом. На ЧС-2022 Мессі виступить без свого кума та найкращого друга.

Мессі і Агуеро в збірній Аргентини

Зазначимо, що Агуеро став переможцем Ліги Європи з Атлетіко, 5-разовим чемпіоном Англії з МанСіті та переможцем Кубка Америки зі збірною Аргентини.

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Улітку він у статусі вільного агента перебрався до Барселони на зарплату 6 мільйонів євро на рік. Але у складі каталонців встиг провести лише п'ять матчів, забивши один м'яч.