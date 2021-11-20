Футбол втратив найкращого друга Мессі

Серхіо Агуеро / Фото: Reuters

Причиною прощання Агуеро з футболом стали проблеми з серцем – враховуючи їх, продовжувати кар'єру буде небезпечно для життя.

Наступного тижня має відбутися прес-конференція, де аргентинець оголосить про завершення кар'єри.

Реклама

Про це повідомляє журналіст Жерар Ромеро у себе в Twitter.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Агуеро різко стало зле під час матчу Барселона – Алавес (1:1). Пізніше стало відомо, що у Серхіо стався напад тахікардії.

Агуеро стало зле на полі / Фото: ESPN

Реклама

Спочатку повідомлялося, що Агуеро пропустить три місяці. Але, як бачимо, йому взагалі доведеться попрощатися з футболом. На ЧС-2022 Мессі виступить без свого кума та найкращого друга.

Мессі і Агуеро в збірній Аргентини

Зазначимо, що Агуеро став переможцем Ліги Європи з Атлетіко, 5-разовим чемпіоном Англії з МанСіті та переможцем Кубка Америки зі збірною Аргентини.

Реклама

Улітку він у статусі вільного агента перебрався до Барселони на зарплату 6 мільйонів євро на рік. Але у складі каталонців встиг провести лише п'ять матчів, забивши один м'яч.