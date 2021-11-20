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Футбол потерял лучшего друга Месси

Андрей Трофимов
20 ноября, 19:54
В 33 года нападающий Барселоны и сборной Аргентины Серхио Агуэро вынужден повесить бутсы на гвоздь

Серхио Агуэро / Фото: Reuters

Причиной ухода Агуэро из футбола стали проблемы с сердцем – учитывая их, продолжать карьеру будет опасно для жизни.

На следующей неделе должна состояться пресс-конференция, на которой аргентинец объявит о завершении карьеры.

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Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро у себя в Twitter.

Напомним, что в конце октября Агуэро резко стало плохо во время матча Барселона – Алавес (1:1). Позже стало известно, что у Серхио случился приступ тахикардии.

Агуэро стало плохо на поле / Фото: ESPN

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Изначально сообщалось, что Агуэро пропустит три месяца. Но, как видим, ему вообще придется попрощаться с футболом – на ЧМ-2022 Месси выступит без своего кума и лучшего друга.

Месси и Агуэро в сборной Аргентины

Отметим, что Агуэро стал победителем Лиги Европы с Атлетико, 5-кратным чемпионом Англии с МанСити и победителем Кубка Америки со сборной Аргентины.

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Летом он в статусе свободного агента пришел в Барселону на зарплату 6 миллионов евро в год. Но в составе каталонцев успел провести всего лишь пять матчей, забив один мяч.