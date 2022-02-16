16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Французький клуб достроково повернув Динамо скандального футболіста

Олександр Трикіша
16 лютого, 21:42
Французький Труа достроково повернув до київського Динамо скандального футболіста Жерсона Родрігеса, який виступав у Франції на правах оренди

Жерсон Родрігес повертається в Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Труа не пояснює причини розірвання орендної угоди. На офіційному сайті вказано лише дивне формулювання "як запобіжний захід".

Швидше за все це пов'язано з важким характером люксембуржця. Ще у Києві він відзначився порушенням режиму, конфліктами з партнерами, після чого Ігор Суркіс не витримав та відправив його до Франції.

Реклама

Але на цьому пригоди Жерсона не скінчилися. Вже в Труа динамівець запізнився на перше тренування 2022 року, з'явившись ще й з перегаром.

Жерсон Родрігес на тренуванні Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У поточному сезоні Родрігес провів три матчі ще у складі Динамо та 12 вже за Труа, в яких забив 1 м'яч та зробив 1 результативну передачу.

Реклама

А тим часом дівчина скандальної зірки Динамо Жерсона Родрігеса із розмахом відвідала київські ресторани. За ніч вона встигла побувати у двох закладах, де залишила у сумі 167 370 гривень.

Ольга Янчук добре відпочила у ресторані / Фото: Instagram