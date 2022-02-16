Французький клуб достроково повернув Динамо скандального футболіста

Жерсон Родрігес повертається в Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Труа не пояснює причини розірвання орендної угоди. На офіційному сайті вказано лише дивне формулювання "як запобіжний захід".

Швидше за все це пов'язано з важким характером люксембуржця. Ще у Києві він відзначився порушенням режиму, конфліктами з партнерами, після чого Ігор Суркіс не витримав та відправив його до Франції.

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Але на цьому пригоди Жерсона не скінчилися. Вже в Труа динамівець запізнився на перше тренування 2022 року, з'явившись ще й з перегаром.

Жерсон Родрігес на тренуванні Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У поточному сезоні Родрігес провів три матчі ще у складі Динамо та 12 вже за Труа, в яких забив 1 м'яч та зробив 1 результативну передачу.

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А тим часом дівчина скандальної зірки Динамо Жерсона Родрігеса із розмахом відвідала київські ресторани. За ніч вона встигла побувати у двох закладах, де залишила у сумі 167 370 гривень.