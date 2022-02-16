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Французский клуб досрочно вернул Динамо скандального футболиста

Александр Трикиша
16 февраля, 21:42
Французский Труа досрочно вернул в киевское Динамо скандального футболиста Жерсона Родригеса, выступавшего во Франции на правах аренды

Жерсон Родригес возвращается в Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Труа не объясняет причину разрыва арендного соглашения. На официальном сайте указана лишь странная формулировка "в качестве меры предосторожности".

Скорее всего, это связано с тяжелым характером люксембуржца. Еще в Киеве он отметился нарушением режима, конфликтами с партнерами, после чего Игорь Суркис не выдержал и отправил его во Францию.

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Но на этом приключения Жерсона не закончились. Уже в Труа динамовец опоздал на первую тренировку 2022 года, явившись к тому же с перегаром.

Жерсон Родригес на тренировке Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В текущем сезоне Родригес провел три матча еще в составе Динамо и 12 уже за Труа, в которых забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.

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А тем временем девушка скандальной звезды Динамо Жерсона Родригеса с размахом посетила киевские рестораны. За ночь она успела побывать в двух заведениях, где оставила в сумме 167 370 гривен.

Ольга Янчук хорошо отдохнула в ресторане / Фото: Instagram