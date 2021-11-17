Прапор на трибуні був-таки російським: українці відібрали його у росіян у Хорватії

Російський флаг українці вкрали у Хорватії
Перед початком поєдинку боснійські фанати намагалися напасти на українців Але конфлікт погасили поліцейські.
Виявляється, їх розлютив триколор – чи то російський, чи то сербський. Насправді це був перевернутий прапор Росії, який частина боснійських фанатів сприйняла як прапор Сербії, з якою у них натягнуті відносини.
"Був триколор із гербом. Спочатку я і сам подумав, що це сербський, але кажуть, на ньому двоголова курка була, а не герб Сербії.
Фішка у чому? Кольори обох прапорів – Сербії та Росії – однакові, прямо у зворотному порядку. Це й спровокувало конфлікт", – розповів Футбол 24 один із уболівальників збірної України, який перебував на стадіоні.
Звідки ж у вболівальників збірної України взявся прапор Росії? Навіть самі боснійці не могли це зрозуміти, підозрюючи, що це була провокація.
Сумнів розвіяли російські ЗМІ. За інформацією низки місцевих видань, українці відібрали прапор у російських уболівальників у Хорватії, де днем раніше їхня збірна програла та втратила пряму путівку на ЧС-2022.
Раніше ми писали, що УЄФА не дозволить Україні зіграти проти Росії у плей-оф ЧС-2022. Обидві команди не змогли прямо пробитися на мундіаль у Катарі.