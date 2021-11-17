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Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
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Прапор на трибуні був-таки російським: українці відібрали його у росіян у Хорватії

Олександр Трикіша
17 листопада, 21:07
З'явилися нові подробиці скандалу на трибуні стадіону у Зениці, де вчора проходив матч Боснія і Герцеговина – Україна у відборі на ЧС-2022

Російський флаг українці вкрали у Хорватії

Перед початком поєдинку боснійські фанати намагалися напасти на українців Але конфлікт погасили поліцейські.

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Виявляється, їх розлютив триколор – чи то російський, чи то сербський. Насправді це був перевернутий прапор Росії, який частина боснійських фанатів сприйняла як прапор Сербії, з якою у них натягнуті відносини.

Скандальний прапор в українському секторі в Боснії / Фото: Reuters, Klix

"Був триколор із гербом. Спочатку я і сам подумав, що це сербський, але кажуть, на ньому двоголова курка була, а не герб Сербії.

Фішка у чому? Кольори обох прапорів – Сербії та Росії – однакові, прямо у зворотному порядку. Це й спровокувало конфлікт", – розповів Футбол 24 один із уболівальників збірної України, який перебував на стадіоні.

Звідки ж у вболівальників збірної України взявся прапор Росії? Навіть самі боснійці не могли це зрозуміти, підозрюючи, що це була провокація.

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Сумнів розвіяли російські ЗМІ. За інформацією низки місцевих видань, українці відібрали прапор у російських уболівальників у Хорватії, де днем раніше їхня збірна програла та втратила пряму путівку на ЧС-2022.

Раніше ми писали, що УЄФА не дозволить Україні зіграти проти Росії у плей-оф ЧС-2022. Обидві команди не змогли прямо пробитися на мундіаль у Катарі.