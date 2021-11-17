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27 ноября 00:00
Александрия --
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27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
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Флаг на трибуне был-таки российским: украинцы отобрали его у россиян в Хорватии

Александр Трикиша
17 ноября, 21:07
Появились новые подробности скандала на трибуне стадиона в Зенице, где вчера проходил матч Босния и Герцеговина – Украина в отборе на ЧМ-2022

Российский флаг украинцы украли в Ховратии

Перед началом поединка боснийские фанаты пытались напасть на украинцев, но конфликт погасили полицейские.

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Оказывается, их разозлил триколор – то ли российский, то ли сербский. На самом деле это был перевернутый флаг России, который часть боснийских фанатов восприняла как флаг Сербии, с которой у них натянутые отношения.

Скандальный флаг в украинском секторе в Боснии / Фото: Reuters, Klix

"Был триколор с гербом. Сначала я и сам подумал, что это сербский, но говорят, на нем двуглавая курица была, а не герб Сербии.

Фишка в чем? Цвета обоих флагов – Сербии и России – одинаковые, прямо в обратном порядке. Это и спровоцировало конфликт", – рассказал Футбол 24 один из болельщиков сборной Украины, находившийся на стадионе.

Откуда же у болельщиков сборной Украины взялся флаг России? Даже сами боснийцы не могли это понять, подозревая, что это была чья-то провокация.

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Сомнения развеяли российские СМИ. По информации ряда местных изданий, украинцы отобрали флаг у российских болельщиков в Хорватии, где днем ранее их сборная проиграла и потеряла прямую путевку на ЧМ-2022.

Ранее мы писали, что УЕФА не позволит Украине сыграть против России в плей-офф ЧМ-2022. Обе команды не смогли напрямую пробиться на мундиаль в Катар.