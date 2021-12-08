7 грудня 21:59 Трансляція
Шахтар 1
Шериф 1
7 грудня 22:00 Трансляція
Мілан 1
Ліверпуль 2
7 грудня 22:00 Трансляція
Порту 1
Атлетіко 3
7 грудня 22:00 Трансляція
Боруссія Д 5
Бешикташ 0
7 грудня 22:00 Трансляція
Аякс 4
Спортинг 2
7 грудня 22:00 Трансляція
Реал 2
Інтер 0
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Фініш для Динамо: розклад та результати матчів Ліги чемпіонів 8 грудня

Олександр Трикіша
8 грудня, 09:28
У середу, 8 грудня, завершиться груповий етап Ліги чемпіонів. Сьогодні будуть розіграні чотири путівки в 1/8 фіналу турніру, а Динамо попрощається з єврокубками

Динамо достроково вилетіло з єврокубків / Фото: REUTERS

Динамо втратило шанси на вихід із групи, тому матч проти Бенфіки вже нічого не вирішує. Дивитись Бенфіка – Динамо можна на нашому сайті.

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Зате дуже цікава ситуація склалася у групі G – там на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів претендують усі чотири команди!

Група H

  • 19:45 Зеніт – Челсі
  • 19:45 Ювентус – Мальме

Група E

  • 22:00 Баварія – Барселона
  • 22:00 Бенфіка – Динамо

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Група F

  • 22:00 Аталанта – Вільярреал
  • 22:00 Манчестер Юнайтед – Янг Бойз

Група G

  • 22:00 Вольфсбург – Лілль
  • 22:00 Зальцбург – Севілья