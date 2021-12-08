Фініш для Динамо: розклад та результати матчів Ліги чемпіонів 8 грудня

Динамо достроково вилетіло з єврокубків / Фото: REUTERS

Динамо втратило шанси на вихід із групи, тому матч проти Бенфіки вже нічого не вирішує. Дивитись Бенфіка – Динамо можна на нашому сайті.

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Зате дуже цікава ситуація склалася у групі G – там на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів претендують усі чотири команди!

Група H

19:45 Зеніт – Челсі

19:45 Ювентус – Мальме

Група E

22:00 Баварія – Барселона

22:00 Бенфіка – Динамо

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Група F

22:00 Аталанта – Вільярреал

22:00 Манчестер Юнайтед – Янг Бойз

Група G