Финиш для Динамо: расписание и результаты матчей Лиги чемпионов 8 декабря

Динамо досрочно вылетело из еврокубков / Фото: REUTERS

Динамо потеряло шансы на выход из группы, поэтому матч против Бенфики уже ничего не решает. Смотреть Бенфика – Динамо можно на нашем сайте.

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Зато очень интересная ситуация сложилась в группе G – там на выход в плей-офф Лиги чемпионов претендуют все четыре команды!

Группа H

19:45 Зенит – Челси

19:45 Ювентус – Мальме

Группа E

22:00 Бавария – Барселона

22:00 Бенфика – Динамо

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Группа F

22:00 Аталанта – Вильярреал

22:00 Манчестер Юнайтед – Янг Бойз

Группа G