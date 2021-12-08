Финиш для Динамо: расписание и результаты матчей Лиги чемпионов 8 декабря

Динамо досрочно вылетело из еврокубков / Фото: REUTERS
Динамо потеряло шансы на выход из группы, поэтому матч против Бенфики уже ничего не решает. Смотреть Бенфика – Динамо можно на нашем сайте.
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Зато очень интересная ситуация сложилась в группе G – там на выход в плей-офф Лиги чемпионов претендуют все четыре команды!
Группа H
- 19:45 Зенит – Челси
- 19:45 Ювентус – Мальме
Группа E
- 22:00 Бавария – Барселона
- 22:00 Бенфика – Динамо
Группа F
- 22:00 Аталанта – Вильярреал
- 22:00 Манчестер Юнайтед – Янг Бойз
Группа G
- 22:00 Вольфсбург – Лилль
- 22:00 Зальцбург – Севилья