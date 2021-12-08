7 декабря 21:59 Трансляция
Шахтер 1
Шериф 1
7 декабря 22:00 Трансляция
Милан 1
Ливерпуль 2
7 декабря 22:00 Трансляция
Порту 1
Атлетико 3
7 декабря 22:00 Трансляция
Боруссия Д 5
Бешикташ 0
7 декабря 22:00 Трансляция
Аякс 4
Спортинг 2
7 декабря 22:00 Трансляция
Реал 2
Интер 0
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Финиш для Динамо: расписание и результаты матчей Лиги чемпионов 8 декабря

Александр Трикиша
8 декабря, 09:28
В среду, 8 декабря, завершится групповой этап Лиги чемпионов. Сегодня будут разыграны оставшиеся четыре путевки в 1/8 финала турнира, а Динамо попрощается с еврокубками

Динамо досрочно вылетело из еврокубков / Фото: REUTERS

Динамо потеряло шансы на выход из группы, поэтому матч против Бенфики уже ничего не решает. Смотреть Бенфика – Динамо можно на нашем сайте.

Читайте также: 12 из 16! Кто уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Реклама

Зато очень интересная ситуация сложилась в группе G – там на выход в плей-офф Лиги чемпионов претендуют все четыре команды!

Группа H

  • 19:45 Зенит – Челси
  • 19:45 Ювентус – Мальме

Группа E

  • 22:00 Бавария – Барселона
  • 22:00 Бенфика – Динамо

Реклама

Группа F

  • 22:00 Аталанта – Вильярреал
  • 22:00 Манчестер Юнайтед – Янг Бойз

Группа G

  • 22:00 Вольфсбург – Лилль
  • 22:00 Зальцбург – Севилья