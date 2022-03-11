Життя важливіше за гроші: президент УЄФА не шкодує про втрату фінансування від агресора

УЄФА підтримує Україну та санкції проти російських компаній. Президент організації Александер Чеферін розповів про наслідки розірвання контракту з головним спонсором УЄФА.

Попри труднощі, з якими зіткнувся футбольний союз після припинення співпраці, Чеферін абсолютно впевнений у своїй позиції:

" Це було правильне рішення. Щодо фінансів це дорого обійшлося. Це вдарило по нашому бюджету. Я щодня розмовляю з Павелком, президентом Української асоціації футболу. Я попередив РФС перед цим рішенням. Я не боягуз і нічого не роблю потай.

Під час укладання контракту було б справедливо дивитися, звідки йдуть гроші? Якщо розглядати питання так, це популізм. Політикам легко кричати. Що таке УЄФА для оцінки системи управління країною? Чи всі великі західні компанії дотримуються прав людини?

Політики просили нас розірвати відносини з "Газпромом" ще до ухвалення рішення про санкції щодо Росії, а Європа все одно купує газ".