Жизнь важнее денег: президент УЕФА не жалеет о потере финансирования от агрессора

УЕФА поддерживает Украину и санкции против российских компаний. Президент организации Алекасндер Чеферин рассказал о последствиях разрыва контракта с главным спонсором УЕФА.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулся футбольный союз после прекращения сотрудничества, Чеферин абсолютно уверен в своей позиции:

"Это было правильное решение. В плане финансов это дорого обошлось. Это ударило по нашему кошельку. Я каждый день разговариваю с Павелко, президентом Украинской федерации футбола. Я предупредил РФС перед этим решением. Я не трус и ничего не делаю втайне.

При заключении контракта было бы справедливо смотреть, откуда идут деньги? Если рассматривать вопрос так, то это популизм. Политикам легко кричать. Что такое УЕФА, чтобы оценивать систему управления страной? Все ли крупные западные компании соблюдают права человека?

Политики просили нас разорвать отношения с "Газпром" еще до принятия решения о санкциях в отношении России, а Европа все равно покупает газ."