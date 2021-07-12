Фінал Євро-2020 встановив рекорд за кількістю глядачів. Скільки фанів відвідало турнір

У зв'язку з обмеженнями через пандемію коронавірусу футбольні стадіони в основному заповнювалися не більш ніж на 75 відсотків, але й не менш ніж на 25

/ Фото: Reuters

Продовжуємо підбивати підсумки чемпіонату Європи, який завершився вчора пізно ввечері фінальним протистоянням у столиці Великої Британії. Власне, вирішальний матч Англія – Італія зібрав рекордну аудиторію турніру – 67 тисяч 173 глядачі.

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Природно, що загальна кількість уболівальників, які змогли потрапити на трибуни, істотно менша, ніж на попередніх турнірах – через коронавірус. Втім, всі матчі Євро-2020 пройшли з фанатами: десь їх пускали 25%, а десь – і 75%. Всього ж на матчах побувало 1 мільйон 99 тисяч 688 глядачів.

Про це повідомляє ВВС.

Незважаючи на те, що на останні матчі на стадіоні "Вемблі" заповнювали трибуни на 3/4, в Лондоні вже в півфіналах перевершили показники Будапешта. На одному з них зафіксували 57 811 уболівальників, на іншому – 64 950.

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Нагадаємо, що найкращим гравцем Євро-2020 визнали безробітного.

У столиці Угорщини, єдиному місті Євро-2020, продавали квитки на всі 100% місць. Там на матчах місцевої збірної на груповому етапі бувало близько 56 тисяч фанатів.

Тим часом італійські футболісти поглумилися над англійською піснею після перемоги.

Дивіться огляд емоційного матчу Угорщина – Німеччина на "Пушкаш Арені":