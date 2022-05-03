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ФІФА підігрує диктаторам! Друг Путіна захищає принизливі умови роботи у Катарі

Анатолій Дерека
3 травня, 18:31
Глава світового футболу Джанні Інфантіно не бачить провини у тому, що його організація віддає право на проведення чемпіонату світу країнам з тоталітарним режимом

Джанні ІнфантІно / Фото: AFP

Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться цього року в Катарі, можна назвати одним з найскандальніших в історії. Ідеться не лише про корупцію під час отримання права на його проведення.

Річ у тім, що катарська сторона неодноразово звинувачувалася в недотриманні прав людини під час будівництва інфраструктури до Мундіалю. За даними ЗМІ, близько шести тисяч працівників загинули під час зведення арен.

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Водночас чимало критики дістається і ФІФА, яка доручила це право Катару. Організацію також називають співучасником злочинів. Втім, її президент Джанні Інфантіно виключає провину ФІФА у смертях робітників.

"Коли ви комусь даєте роботу, навіть у важких умовах, ви даруєте йому почуття гідності та гордості. Ви не займаєтеся благодійністю. Так, 6000 людей справді могли померти.

Звичайно, ФІФА не є поліцією і не несе відповідальності за все, що відбувається у всьому світі. Але завдяки ФІФА та футболу ми змогли вирішити питання статусу всіх 1,5 мільйона працівників, які перебувають у Катарі".

Нагадаємо, що Джанні також оминає і російське питання, адже є другом президента-фюрера Володимира Путіна. Так, нещодавно ФІФА відмовилася виключати Росію зі своїх лав. Більше того, організація ще й надала російській мові статусу офіційної.