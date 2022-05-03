ФИФА подыгрывает диктаторам! Друг Путина защищает унизительные условия работы в Катаре

Джанни Инфантино / Фото: AFP

Чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году в Катаре, можно назвать одним из самых скандальных в истории. Речь не только о коррупции во время получения права на его проведение.

Дело в том, что катарская сторона не раз обвинялась в несоблюдении прав человека при строительстве инфраструктуры к Мундиалю. По данным СМИ, около шести тысяч работников погибли во время возведения арен.

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При этом немало критики достается и ФИФА, которая поручила это право Катару. Организацию также называют соучастником преступлений. Впрочем, ее президент Джанни Инфантино исключает вину ФИФА в смертях рабочих.

"Когда вы кому-то даете работу, даже в тяжелых условиях, вы дарите ему чувство достоинства и гордости. Вы не занимаетесь благотворительностью. Да, 6000 людей действительно могли умереть. Конечно, ФИФА не является полицией и не несет ответственность за все, что происходит во всем мире.‎ Но благодаря ФИФА и футболу мы смогли решить вопрос статуса всех 1,5 миллиона работников, которые находятся в Катаре".

Напомним, что Джанни также обходит и российский вопрос, ведь является другом президента-фюрера Владимира Путина. Так, недавно ФИФА отказалась исключать Россию из своих рядов. Более того, организация еще и дала русскому языку статус официального.