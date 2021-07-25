Фіаско Зорі на старті – команда Скрипника програла середняку УПЛ (відео)

Луганська команда не зуміла здолати вдома Олександрію, пропустивши від Калюжного в кінці першого тайму

Олександрія сенсаційно обігрує Зорю / Фото: официальный сайт УПЛ

У п'ятницю стартував новий сезон чемпіонату України, а сьогодні відбулися три поєдинки першого туру. Металіст-1 925 обіграв вдома Рух, тоді як Десна розгромив Чорноморець.

Паралельно з матчем в Чернігові відбулася битва Зорі та Олександрії. Зустріч в Запоріжжі завершилася несподіваною перемогою гостей.

У першому таймі спостерігалася рівна гра з невеликою територіальною перевагою Зорі. Втім, команді Віктора Скрипника гру зламав гол Олександрії перед перервою.

Захисники гостей перехопили м'яч і організували відмінну контратаку. Її результатом став красивий гол Калюжного з дальньої відстані. Шевченко виявився до нього не готовий.

Після перерви луганці ще більше контролювали м'яч, однак ніяк не могли довести до точного удару. Олександрія ж нерідко огризалася і могла забити другий м'яч.

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У підсумку ж "аграрії" задовольнялися мінімальною перемогою, яка стала дебютною для Юрія Гури біля керма команди. У наступному турі обидві команди зіграють на виїзді. Олександрія відправиться в гості до Минаю, а Зоря спробує набрати перші бали в грі з Інгульцем.

Зоря – Олександрія 0:1

Голи: Калюжний, 40.

Зоря: Шевченко – Фаворов (Хомченовський, 73), Вернидуб (Луньов, 85), Імереков, Жуніньо – Назарина (Фагундес. 73), Цвек – Булеца, Громов (Саядманеш, 62), Кочергін – Шахаб (Гладкий, 62).

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков – Калюжний (Дришлюк, 82), Одарюк (Кожушко, 69) – Третьяков, Ковалець, Демченко – Устименко (Спінеллі, 74).

Попередження: Імереков, Кочергін, Гладкий – Білик, Бабогло.

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