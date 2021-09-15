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28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
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Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
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Фіаско розмірів: Кличко не помістився на дивані

Олег Люлька
15 вересня, 10:08
Знаменитому боксеру тісно в зоні комфорту – це ще один натяк на те, що скоро він відновить кар'єру і повернеться в ринг

Володимир Кличко - затишшя перед бурею? / Фото: Instagram

Двометровий Володимир Кличко потішив фоловерів, опублікувавши фото, як він біля водойми спить на дивані, на якому явно не поміщається.

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Ногам знаменитого боксера не завадила би ще одна софа.

"Тільки не кажіть цього! Це не я занадто великий, це все навколо мене занадто маленьке", – написав з цього приводу 45-річний Кличко в Instagram.

Що ж, розміри рингу більші, ніж дивана. Може, там Володимиру буде комфортніше?

Нагадаємо, Володимир Кличко не бився в профі відтоді, як у квітні 2017-го поступився нокаутом Ентоні Джошуа. Проте весь цей час українець активно тренувався.

Нещодавно Кличко-молодший натякнув на відновлення кар'єри, заявивши: "Ми всі любимо повернення, чи не так?! Продовжуйте вболівати, і якось, можливо, я навіть знову почую, як ви вітаєте моє ім'я".

Першим суперником Володимира Кличка після камбеку готовий стати Шеннон Бріггс.

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