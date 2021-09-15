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28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
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Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
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Фиаско размеров: Кличко не поместился на диване

Олег Люлька
15 сентября, 10:08
Знаменитому боксеру тесновато в зоне комфорта – это еще один намек на то, что скоро он возобновит карьеру и вернется в ринг

Владимир Кличко - затишье перед бурей? / Фото: Instagram

Двухметровый Владимир Кличко позабавил фолловеров, опубликовав фото, как он у водоема спит на диванчике, на котором явно не помещается.

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Ногам знаменитого боксера не помешала бы еще одна софа.

"Только не говорите этого! Это не я слишком большой, это все вокруг меня слишком маленькое", – написал по этому поводу 45-летний Кличко в Instagram.

Что ж, ринг размерами побольше, чем диван. Может, там Владимиру будет комфортнее?

Напомним, Владимир Кличко не дрался в профи с тех пор, как в апреле 2017-го уступил нокаутом Энтони Джошуа. Тем не менее все это время украинец активно тренировался.

Недавно Кличко-младший намекнул на возобновление карьеры, заявив: "Мы все любим возвращения, не так ли?! Продолжайте болеть, и однажды, быть может, я даже снова услышу, как вы приветствуете мое имя".

Первым соперником Владимира Кличко после камбека готов стать Шеннон Бриггс.

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