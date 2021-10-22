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Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
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Фейк! Бойовики Талібану не відрізали голову волейболістці

Андрій Трофімов
22 жовтня, 20:07
Брат волейболістки Махджабін Хакимі заявив, що дівчина померла у серпні, а причина смерті – самогубство

З 2015 року Хакімі працювала у поліції

Сьогодні з'явилася інформація, що бойовики Талібану обезголовили афганську волейболістку Махджабін Хакимі з національної збірної країни.

Цю новину поширили провідні світові сайти. На неї навіть відреагували у Міжнародній федерації волейболу. Але докопатися до істини взявся лише індійський сайт Alt News.

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Журналісти знайшли брата Махджабін, який розповів, що сталося насправді.

"Вона не була вбита талібами. Смерть Махджабін настала 5 серпня, а її тіло було знайдено у ванній в будинку її нареченого в Кабулі. Він стверджував, що Махджабін вчинила самогубство. Однак наша сім'я підозрює, що до смерті Махджабін причетні родичі її нареченого", – сказав брат спортсменки Скандар.

Читайте також: Розстрілювали і відрізали руки: Талібан використав футбол для масових страт

Родичі також поділилися фотографією пам'ятника на могилі дівчини, де вказано ім'я і справжня дата смерті.

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Дівчині було 25 років. З 2015 року вона працювала в Міністерстві внутрішніх справ.

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Раніше ми писали, що футболістки збірної Афганістану ховаються від талібів.

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