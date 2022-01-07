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Фани Аталанти обожнюють українця: Маліновський визнаний найкращим гравцем місяця

Сергій Шаховець
7 січня, 22:45
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський чудово провів грудневі матчі у складі Аталанти та заслужено отримав нагороду

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Українського футболіста було названо найкращим гравцем Аталанти у грудні 2021 року, повідомляє офіційний Twitter команди.

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За звітний період Маліновський забив два голи-красені у 4 матчах Серії А та Ліги чемпіонів. Один із забитих м'ячів українець відправив у ворота Наполі, а другий Вільярреала.

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Загалом у сезоні 2021/22 Руслан відіграв за команду з Бергамо 22 поєдинки у всіх турнірах, у яких провів 5 голів та зробив 1 асист.

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У чемпіонаті Італії Аталанта посідає 4-е місце у турнірній таблиці.

Свій наступний поєдинок команда Руслана Маліновського проведе 9 січня проти Удінезе.