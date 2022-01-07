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Фаны Аталанти боготворят украинца: Малиновский признан лучшим игроком месяца

Сергей Шаховец
7 января, 22:45
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отлично провел декабрьские матчи в составе Аталанты и заслуженно получил награду

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Украинский футболист был назван лучшим игроком Аталанты в декабре 2021 года, сообщает официальный Twitter команды.

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За отчетный период Малиновский забил два гола-красавца в 4 матчах Серии А и Лиги чемпионов. Один из забитых мячей украинец отправил в ворота Наполи, а второй Вильярреала.

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Всего в сезоне 2021/22 Руслан отыграл за команду из Бергамо 22 поединка во всех турнирах, в которых провел 5 голов и сделал 1 ассист.

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В чемпионате Италии Аталанта занимает 4-е место в турнирной таблице.

Свой следующий поединок команда Руслана Малиновского проведет 9 января против Удинезе.