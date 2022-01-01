Фанати Евертона шоковані: Миколенко показав їм, як вимовляти його прізвище

Миколенко з 1 січня - гравець Евертона / Фото: офіційний сайт "Евертон"

Віталій Миколенко, який уклав контракт із Евертоном до літа 2026 року, продемонстрував англійцям, як варто вимовляти його ім'я та прізвище.

Щодо прізвища, то правильно це робити з наголосом на третій склад – МиколЕнко.

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До речі, про це не знав навіть багато хто в Україні, у прізвищі Віталія помилково роблячи наголос на другому складі: МикОленко.

Миколенко – новачок Евертона / Фото: офіційний сайт "Евертон"

Щоправда, розраховувати, що вболівальники Евертона називатимуть Віталія, як він попросив, схоже, не доводиться. У коментарях під відео у твіттері клубу вони дали зрозуміти, що для них це – неможлива місія. Ось реакція фанатів "ірисок":

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Моє ім'я – Vbhgthrwykgtnka

Ніколи у житті не повторю його ім'я правильно

Коротше, будеш Мікі

Раніше ми писали, що виявилася величезна проблема Миколенка у Евертоні. Віталію буде дуже складно влитися у новий колектив, враховуючи, що він не володіє англійською мовою.