Фанати Евертона шоковані: Миколенко показав їм, як вимовляти його прізвище

Миколенко з 1 січня - гравець Евертона / Фото: офіційний сайт "Евертон"
Віталій Миколенко, який уклав контракт із Евертоном до літа 2026 року, продемонстрував англійцям, як варто вимовляти його ім'я та прізвище.
Щодо прізвища, то правильно це робити з наголосом на третій склад – МиколЕнко.
До речі, про це не знав навіть багато хто в Україні, у прізвищі Віталія помилково роблячи наголос на другому складі: МикОленко.
Щоправда, розраховувати, що вболівальники Евертона називатимуть Віталія, як він попросив, схоже, не доводиться. У коментарях під відео у твіттері клубу вони дали зрозуміти, що для них це – неможлива місія. Ось реакція фанатів "ірисок":
- Моє ім'я – Vbhgthrwykgtnka
- Ніколи у житті не повторю його ім'я правильно
- Коротше, будеш Мікі
Раніше ми писали, що виявилася величезна проблема Миколенка у Евертоні. Віталію буде дуже складно влитися у новий колектив, враховуючи, що він не володіє англійською мовою.