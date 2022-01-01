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Фанаты Эвертона в шоке: Миколенко показал им, как произносить его фамилию

Андрей Трофимов
1 января, 14:42
Болельщики Эвертона уже дали понять, что не смогут правильно выговаривать фамилию украинского новичка ливерпульского клуба

Миколенко с 1 января - игрок Эвертона / Фото: официальный сайт "Эвертон"

Виталий Миколенко, подписавший контракт с Эвертоном до лета 2026 года, продемонстрировал англичанам, как стоит произносить его имя и фамилию.

Что касается фамилии, то правильно это делать с ударением на третий слог – МиколЕнко.

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Кстати, об этом не знали даже многие в Украине, в фамилии Виталия ошибочно делая ударение на второй слог: МикОленко.

Миколенко – новичок Эвертона / Фото: официальный сайт "Эвертон"

Правда, рассчитывать, что болельщики Эвертона будут называть Виталия так же, как он попросил, похоже, не приходится. В комментариях под видео в твиттере клуба они дали понять, что для них это – невозможная миссия. Вот реакция фанатов "ирисок":

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  • Мое имя – Vbhgthrwykgtnka
  • Никогда в жизни не повторю его имя правильно
  • Короче, будешь Мики

Ранее мы писали, что обнаружилась огромная проблема Миколенко в Эвертоне. Виталию будет крайне сложно влиться в новый коллектив, учитывая, что он не владеет английским языком.