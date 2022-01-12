11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія 1
Єгипет 0
12 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
13 січня 22:00 Онлайн
Мілан --
Дженоа --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Цій с**ці нізащо не бути частиною мене: як Кличко відбив блондинку в іншого

Олександр Трикіша
12 січня, 06:37
Легендарний український боксер Володимир Кличко нещодавно став переможцем реаліті-шоу на німецькому телебаченні, але це не вперше, коли спортсмен пробував себе у шоу-бізнесі

Кличко зіграв головню роль у кліпі Кріса Корнелла / Фото: Колаж: Сьогодні

Кінолюбителі запам'ятали Кличка-молодшого за епізодичним ролями у таких картинах як "Одинадцять друзів Оушена", "Красунчик", "Красунчик 2" та "Кров'ю і потім: Анаболіки".

Читайте також: Крах німецьких слідчих! Кличку вдалося піти безкарним

Реклама

А між цими картинами, в 2008 році, боксер знявся в одній із головних ролей у кліпі американського співака Кріса Корнелла на пісню Part Of Me. Але про цей досвід боксера мало хто пам'ятає.

Разом з українцем у кліпі знялися американські репери Тімбаленд та Method Man.

Реклама

Кличко зіграв мачо в ковбойському прикиді, який сидить за барною стійкою та спостерігає за танцями чарівної блондинки, а та посилає йому тонкі натяки.

Реклама

Зібравшись із думками, ковбой Кличко відбиває її в іншого хлопця та продовжує з нею танцювати. До речі, у кліпі було кілька сюжетних ліній, але лише ситуація з Кличком не переросла у бійку. Ще б!

У пісні йдеться про якусь інтрижку з дівчиною, але в приспіві автор не соромиться у виразах:

  • О, цій с**ці нізащо не бути частиною мене
  • Ні, цій с**ці нізащо не бути частиною мене
  • Я сказав ні, цій с**ці нізащо не бути частиною мене
  • Ні, цій с**ці нізащо не бути частиною мене

А нещодавно Володимир Кличко зізнався, що відмовився від ролі у фільмі про Джеймса Бонда. Боксеру пропонували зіграти одного з лиходіїв.