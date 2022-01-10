Це ж Jтрута! Українського бійця зібралися знищити у Лондоні

Амосов зустрінеться з Пейджем / Фото: Колаж: Сьогодні

Непереможений чемпіон Bellator у напівсередній вазі українець Ярослав Амосов дізнався про точну дату захисту титулу.

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13 травня на "Уемблі Арена" Амосов зустрінеться із британцем Майклом Пейджем. На прізвисько Отрута.

28-річний Амосов здобув 26 перемог у 26 боях. У червні 2021 року він переміг Дугласа Ліму одноголосним рішенням та став новим чемпіоном Bellator у напівсередній вазі.

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34-річний Пейдж здобув 20 перемог і зазнав однієї поразки. У жовтні 2021 року він виграв у Дугласа Ліми роздільним рішенням суддів.

"Уемблі Арена" – це критий спортивно-концертний комплекс у Лондоні. Він був побудований ще 1934 року.

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Під час літніх Олімпійських ігор 1948 року тут проводилися змагання з боксу, плавання, стрибків у воду та водного поло.

Під час Олімпіади 2012 року на арені проводилися змагання з бадмінтону та художньої гімнастики.