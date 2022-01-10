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Это же Яд! Украинского бойца собрались уничтожить в Лондоне

Андрей Трофимов
10 января, 23:58
Чемпион мира по кикбоксингу Майкл Пейдж 13 мая попытается отобрать чемпионский титул у представителя смешанных единоборств Ярослава Амосова

Амосов встретится с Пейджем / Фото: Коллаж: Сегодня

Непобежденный чемпион Bellator в полусреднем весе украинец Ярослав Амосов узнал точную дату защиты титула.

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13 мая на "Уэмбли Арена" Амосов встретится с британцем Майклом Пейджем. По прозвищу Яд.

28-летний Амосов одержал 26 побед в 26 боях. В июне 2021 года он победил Дугласа Лиму единогласным решением и стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе.

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34-летний Пейдж одержал 20 побед и потерпел одно поражение. В октябре 2021 года он выиграл у Дугласа Лимы раздельным решением судей.

"Уэмбли Арена" – это крытый спортивно-концертный комплекс в Лондоне. Он был построен еще в 1934 году.

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Во время летних Олимпийских игр 1948 года здесь проводились соревнования по боксу, плаванию, прыжкам в воду и водному поло.

В ходе Олимпиады 2012 года на арене проводились соревнования по бадминтону и художественной гимнастике.