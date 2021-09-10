Це ж інший вид спорту! Усик показав майстерність, яка не допоможе проти Джошуа

Олександр Усик отримав бій року / Фото: Instagram

До поєдинку залишається всього 15 днів, а Усик вирішив спробувати себе в іншому виді спорту – українець похвалився своїм умінням закидати триочкові в баскетболі.

Читайте також: Усик може вирубити ось так! Потужне промо до бою з Джошуа

Хоч у нього це і виходить непогано, але в бою навряд чи допоможе. Проте, Джошуа побоюється Усика перед боєм.

Нагадаємо, що бій Джошуа – Усик відбудеться 25 вересня в Лондоні. А напередодні сталася пожежа на стадіоні, де зустрінуться Усик і Джошуа. Кілька сотень людей довелося евакуювати зі стадіону Тоттенгема, де сталося загоряння на кухні.

Відзначимо, що у букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.