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18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
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Це ж інший вид спорту! Усик показав майстерність, яка не допоможе проти Джошуа

Олександр Трикіша
10 вересня, 11:42
Український боксер Олександр Усик продовжує підготовку до поєдинку проти британця Ентоні Джошуа за три чемпіонські пояси, який відбудеться 25 вересня в Лондоні

Олександр Усик отримав бій року / Фото: Instagram

До поєдинку залишається всього 15 днів, а Усик вирішив спробувати себе в іншому виді спорту – українець похвалився своїм умінням закидати триочкові в баскетболі.

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Хоч у нього це і виходить непогано, але в бою навряд чи допоможе. Проте, Джошуа побоюється Усика перед боєм.

Нагадаємо, що бій Джошуа – Усик відбудеться 25 вересня в Лондоні. А напередодні сталася пожежа на стадіоні, де зустрінуться Усик і Джошуа. Кілька сотень людей довелося евакуювати зі стадіону Тоттенгема, де сталося загоряння на кухні.

Відзначимо, що у букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

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