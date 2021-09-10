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Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
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Днепр-1 --
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Это же другой вид спорта! Усик показал мастерство, которое не поможет против Джошуа

Александр Трикиша
10 сентября, 11:42
Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к поединку против британца Энтони Джошуа за три чемпионских пояса, который состоится 25 сентября в Лондоне

Александр Усик получил бой года / Фото: Instagram

До поединка остается всего 15 дней, а Усик решил попробовать себя в другом виде спорта – украинец похвастался своим умением забрасывать трехочковые в баскетболе.

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Хоть у него это и получается неплохо, но в бою вряд ли поможет. Тем не менее Джошуа опасается Усика перед боем.

Напомним, что бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне. А 2 сентября произошел пожар на стадионе, где встретятся Усик и Джошуа. Несколько сотен человек пришлось эвакуировать со стадиона Тоттенхэма, где произошло возгорание на кухне.

Отметим, что у букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.

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