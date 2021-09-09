Це вам не Клички! Російський боєць готовий побити брата

Брати Ємельяненки і брати Клички

Колись уболівальники до хрипоти могли сперечатися, хто сильніший: Володимир чи Віталій Кличко? Розсудити їх міг тільки ринг. Але брати пообіцяли мамі не битися один з одним.

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А ось російський боєць ММА Олександр Ємельяненко із задоволенням набив би свого рідного брата, легендарного Федора Ємельяненка.

"Я б побився з Федором і побив би його. Ми ж тут не на дуель виходимо стріляти один в одного чи різати ножами. Ми пропагуємо спорт. Показуємо майстерність, техніку. На тренуваннях, коли я готував його, коли в Осколі жив, коли приїжджав на збори, ми працювали на повну силу, не шкодуючи один одного. Це той же самий тренувальний процес, тільки на рингу.

Звичайно, журналісти б назвали свої статті жахливими словами, а так я в цьому нічого такого не бачу. Ми пропагуємо спорт. Ми б вийшли, потиснули один одному руки перед боєм і після розійшлися і жили б кожен своїм життям. Але Федір відмовляється, він не буде зі мною битися. Він розуміє, що не виграє", – цитує Олександра Емельяненка Аllboxing.ru.

44-річний Федір Ємельяненко з 2003 по 2010 роки вважався найкращим бійцем змішаних єдиноборств у важкій вазі. Посідав перше місце в рейтингу бійців незалежно від вагових категорій. Всього провів 45 боїв – 39 перемог і 6 поразок.

Свій останній поєдинок провів у грудні 2019 року, перемігши Квінтона Джексона.

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40-річний Олександр Ємельяненко – чемпіон світу зі змішаних єдиноборств і з бойового самбо. Провів 37 боїв – 28 перемог, 8 поразок і 1 нічия.

Свій останній бій програв Магомеду Ісмаїлову в липні 2020 року.

У травні 2015 року був засуджений за зґвалтування, викрадення паспорта і схиляння до вживання наркотиків на 4,5 року.

Часто потрапляв у поліцію за хуліганство, п'яні дебоші та їзду в нетверезому вигляді.