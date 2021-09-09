Это вам не Кличко! Российский боец готов избить брата

Братья Емельяненко и братья Кличко

Когда-то болельщики до хрипоты могли спорить, кто сильнее: Владимир или Виталий Кличко? Рассудить их мог только ринг. Но братья пообещали маме не драться друг с другом.

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А вот российский боец ММА Александр Емельяненко с удовольствием поколотил бы своего родного брата, легендарного Федора Емельяненко.

"Я бы подрался с Федором и побил бы его. Мы же здесь не на дуэль выходим стрелять друг в друга или резать ножами. Мы пропагандируем спорт. Показываем мастерство, технику. На тренировках, когда я готовил его, когда в Осколе жил, когда приезжал на сборы, мы работали в полную силу, не жалея друг друга. Это тот же самый тренировочный процесс, только на ринге.

Конечно, журналисты бы назвали свои статьи ужасными словами, а так я в этом ничего такого не вижу. Мы пропагандируем спорт. Мы бы вышли, пожали друг другу руки перед боем и после разошлись и жили бы каждый своей жизнью. Но Федор отказывается, он не будет со мной драться. Он понимает, что не выиграет", – цитирует Александра Емельяненко Аllboxing.ru.

44-летний Федор Емельяненко с 2003 по 2010 год считался лучшим бойцом смешанных единоборств в тяжелом весе. Занимал первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий. Всего провел 45 боев – 39 побед и 6 поражений.

Свой последний поединок провел в декабре 2019 года, победив Куинтона Джексона.

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40-летний Александр Емельяненко – чемпион мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо. Провел 37 боев – 28 побед, 8 поражений и 1 ничья.

Свой последний бой проиграл Магомеду Исмаилову в июле 2020 года.

В мае 2015 года был осужден за изнасилование, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков на 4,5 года.

Часто попадал в полицию за хулиганство, пьяные дебоши и езду в нетрезвом виде.