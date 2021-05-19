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Диктаторы падут! Владимир Кличко верит в нашу победу над Россией

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
19 мая, 17:17
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Знаменитый украинский боксер уверен, что за демократию нужно драться и с помощью союзников мы выиграем войну на востоке Украины
Владимир Кличко
Владимир Кличко / Фото: Getty Images

Легендарный боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко высказался о войне на Донбассе.

"У нас есть вызовы в геополитике. Но я более чем уверен, что все пройдет. В политике все требует времени. У Украины есть вызовы из-за войны на востоке с Россией. Но это пройдет. С помощью союзников. Сам ты пойдешь быстрее, но в команде – дальше.

Я верю, что все, что делается из-за принуждения, имеет свой конец. Как и диктаторство. Диктаторы падут. В этом нет сомнений.

Я точно понимаю, что всегда будет борьба между добром и злом. Она никогда не останавливается. Но ты хочешь становиться лучше, потому что добро больше зла. Зла меньше, просто оно звучит громче. Нам стоит оставаться стойкими, продолжать драться за демократию", – заявил Кличко.

Напомним, что бывший наставник Владимира Джеймс Али Башир заявил, что украинец возобновит карьеру на профессиональном ринге и побьет любого из тройки – Фьюри, Джошуа, Уайлдер.

Также недавно Владимир Кличко намекнул фанатам, что вернется на ринг, как только завершится пандемия.

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