22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Це вам не Баюл! Для Кличка Україна важливіша за особисті інтереси

Сергій Шаховець
21 вересня, 11:36
Зміна громадянства українськими спортсменами завжди викликає величезний суспільний резонанс. Думка прославленого українського боксера в цьому питанні заслуговує на повагу

На обличчі Володимира Кличка герб України

Український боксер Володимир Кличко розповів виданню "Лівий берег", чи були у нього пропозиції змінити громадянство України.

Читайте також: Від правлячої партії! Легендарного боксера висунули в президенти

"Були офіційні пропозиції, підписані керівниками партій, міст, офіційні листи з "Прийміть громадянство".

Моя думка: що зміниться в моєму житті? Зовсім нічого. У мене було, зізнаюся, два громадянства – радянське багато років тому і українське.

/ Фото: Instagram

Тут я повторю вже сказане: "Не питай, що може країна зробити для тебе, а що ти можеш зробити для країни". Якщо я відмовлюся від українського громадянства, як це буде відбиватися на моїй країні і на українцях? Як вони це сприймуть? Я не зможу дивитися в дзеркало, якщо це зроблю"- розповів Володимир Кличко.

Володимир Кличко vs Девід Хей / Фото: Getty Images

Володимир і Віталій Клички / Фото: Братство Кличко

Громадянська позиція чемпіона Олімпійських ігор може бути прикладом для інших українських спортсменів, які змінили громадянство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл відмовилася від українського паспорта. Свій вчинок вона мотивувала тим, що її не запросили до Києва на святкування 30-річчя незалежності України.

Реклама