Це вам не Баюл! Для Кличка Україна важливіша за особисті інтереси

На обличчі Володимира Кличка герб України
Український боксер Володимир Кличко розповів виданню "Лівий берег", чи були у нього пропозиції змінити громадянство України.
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"Були офіційні пропозиції, підписані керівниками партій, міст, офіційні листи з "Прийміть громадянство".
Моя думка: що зміниться в моєму житті? Зовсім нічого. У мене було, зізнаюся, два громадянства – радянське багато років тому і українське.
Тут я повторю вже сказане: "Не питай, що може країна зробити для тебе, а що ти можеш зробити для країни". Якщо я відмовлюся від українського громадянства, як це буде відбиватися на моїй країні і на українцях? Як вони це сприймуть? Я не зможу дивитися в дзеркало, якщо це зроблю"- розповів Володимир Кличко.
Громадянська позиція чемпіона Олімпійських ігор може бути прикладом для інших українських спортсменів, які змінили громадянство.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл відмовилася від українського паспорта. Свій вчинок вона мотивувала тим, що її не запросили до Києва на святкування 30-річчя незалежності України.